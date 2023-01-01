Биография

Александр Топурия — российский сценарист и актер. Родился в Москве 15 мая 1970 года. Во время учебы в школе будущий кинодеятель планировал поступать на микробиолога, но, поддавшись творческому азарту, решил попробовать пройти вступительные экзамены в Школу-Студию МХАТ. Отучившись там год, Александр перевелся в Щепкинское училище, а затем — в Тбилисский театральный институт имени Руставели. Вернувшись в Москву, артист вошел в труппу Нового Драматического театра, где сыграл в общей сложности 20 ролей. В первую очередь Александр Топурия известен как сценарист. Первые работы кинодеятель написал для сериалов «Чемпион», «Морской патруль» и «Детка». Среди самых значимых работ Топурии проекты «Мосгаз. Катран», «Русалки», «Заступники» и «Баренцево море».