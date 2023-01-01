Биография

Иван Ургант – актер, музыкант, шоумен, композитор, сценарист, продюсер, ведущий популярных телепрограмм «Смак», «Прожекторперисхилтон», «Большая разница», «Вечерний Ургант». Родители Ивана Урганта, а также его бабушки и дедушка были актерами театра и кино, поэтому он стал продолжателем актерской династии. Среднее образование он получил в гимназии при ГРМ, параллельно окончил музыкальную школу. Затем поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Однако дипломированный актер решил не связывать себя с театром. По мнению Ивана Урганта, роли в театре не приносят большого дохода, поэтому он не смог бы прокормить семью. Артист попробовал себя в роли официанта, бармена, ведущего в ночных клубах, затем работал на радиостанциях «Супер-радио», «Русское радио», «Хит-ФМ», записал музыкальный альбом совместно с Максимом Леонидовым. Вел программу «Петербургский курьер», а затем в 2001 г. переехал в столицу, где появился на канале «MTV Россия» в качестве ведущего. С 2003 г работал на канале «Россия», а в 2005 г. перешел на «Первый канал» и стал ведущим различных шоу, концертов, церемоний вручения премий. Актер также снимается в кино, наиболее значимые фильмы Ивана Урганта: «180 см и выше», «Он, она и я», «Трое и снежинка», новогодняя комедия «Елки» и ее продолжение.