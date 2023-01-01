Биография

Алина Булынко — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 16 июня 1997 года. Будущая актриса с 5 лет занималась в балетной школе и параллельно училась в общеобразовательной с углубленным изучением иностранных языков. Хотя с самого раннего возраста девушка снимается в кино, высшее образование она пошла получать не профильное, в связи с чем окончила РГГУ в 2018 году. Первым фильмом Алины Булынко стала биографическая лента, основанная на событиях одного из периодов жизни композитора Чайковского. Затем Павел Лунгин пригласил юную артистку в кинокартину, снятую по мотивам романа «Мертвые души». Выразительную роль она сыграла в мелодраматическом телесериале «И все-таки я люблю...». Партнерами по съемочной площадке стали Алентова и Арнтгольц. Известность кинодеятельнице принесла роль в комедийной мелодраме «Любовь-морковь». Еще один яркий и запоминающийся образ Булынко примерила в новогодней кинокартине «Елки».