Экватор (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
7.52007, Экватор
Комедия, Приключения84 мин16+
О фильме
Командование ставит перед солдатами невыполнимую задачу: помочь местному племени вывезти из деревни… СЛОНА! В поисках трактора безалаберные солдаты предпринимают опасное путешествие, в котором им предстоит встретиться с дикими зверями, бушменами и еще более неожиданными обитателями саванны. Но русский солдат всегда найдет выход из критической ситуации или… выход найдет его сам.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.6 IMDb