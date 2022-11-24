Экватор
Экватор

Экватор (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

7.52007, Экватор
Комедия, Приключения84 мин16+

О фильме

Командование ставит перед солдатами невыполнимую задачу: помочь местному племени вывезти из деревни… СЛОНА! В поисках трактора безалаберные солдаты предпринимают опасное путешествие, в котором им предстоит встретиться с дикими зверями, бушменами и еще более неожиданными обитателями саванны. Но русский солдат всегда найдет выход из критической ситуации или… выход найдет его сам.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.6 IMDb