Чудо (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Драматический фильм «Чудо» — картина российского режиссера Александра Прошкина. В ее основу легла православная легенда о событиях, которые якобы произошли в Куйбышеве (сейчас — Самара) зимой 1956 года.
Девушка Зоя, отмечая день рождения в компании друзей, берет из красного угла икону Николая Чудотворца и начинает с ней танцевать. Внезапно она застывает, будто окаменев. Врачи, священники и партийные чиновники бессильны объяснить случившееся. Город охватывает паника: для одних это божественное знамение, для других — опасный религиозный миф, который подрывает советскую идеологию. В произошедшем пытается разобраться журналист Николай Артемьев. Он скептик и рационалист, но, сталкиваясь с чудом лицом к лицу, начинает сомневаться в собственных убеждениях.
Картина Прошкина не столько о религии, сколько о потребности людей верить, когда разум не дает объяснений. И если вы хотите узнать авторское видение легенды о «стоянии Зои», смотреть фильм «Чудо» определенно стоит.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
