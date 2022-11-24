Чудо (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Драматический фильм «Чудо» — картина российского режиссера Александра Прошкина. В ее основу легла православная легенда о событиях, которые якобы произошли в Куйбышеве (сейчас — Самара) зимой 1956 года.



Девушка Зоя, отмечая день рождения в компании друзей, берет из красного угла икону Николая Чудотворца и начинает с ней танцевать. Внезапно она застывает, будто окаменев. Врачи, священники и партийные чиновники бессильны объяснить случившееся. Город охватывает паника: для одних это божественное знамение, для других — опасный религиозный миф, который подрывает советскую идеологию. В произошедшем пытается разобраться журналист Николай Артемьев. Он скептик и рационалист, но, сталкиваясь с чудом лицом к лицу, начинает сомневаться в собственных убеждениях.



Картина Прошкина не столько о религии, сколько о потребности людей верить, когда разум не дает объяснений. И если вы хотите узнать авторское видение легенды о «стоянии Зои», смотреть фильм «Чудо» определенно стоит.

