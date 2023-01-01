Биография

Виктор Шамиров – режиссер, сценарист, актер и продюсер. Родился 24 мая 1966 года. Обладатель наград кинофестивалей «Кинотавр», «Меридианы Тихого», премии «Золотая маска». Виктор не выставляет на показ личную жизнь и детские годы. Он не женат и детей у него нет. Большую часть своего времени отдает театру. Роли Виктора Шамирова в фильмах и на сцене менее значимы для него, чем режиссерская деятельность. Со своей профессией мужчина определился в студенческие годы, изучая точные науки в университете. Он начал посещать театральную студию при вузе и понял, что ошибся со специальностью. Осознав это, театральный деятель по призванию бросил учебу. Сразу найти работу в театре не удалось, пришлось подрабатывать грузчиком, разнорабочим, лаборантом. Благодаря собственному упорству Виктор попал на театральные подмостки и в возрасте 26-ти лет поступил в ГИТИС. Виктор Валерьевич трудится в нескольких театрах Москвы: пишет и режиссирует пьесы, играет на сцене. После дебютной роли в кино «1612» снимается в картине «Чудо». Фильм Виктора Шамирова «Упражнения в прекрасном» – одна из наиболее успешных его работ, в которой он выступил в трех качествах: режиссера, актера и сценариста. Кинорежиссер плодотворно сотрудничает с актером Гошей Куценко. В лирическом фильме «Со мною вот что происходит» они играют братьев.