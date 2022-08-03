9.02020, Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее
Комедия108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
«Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее» — комедийный фильм по мотивам веб-сериала с таким же названием. Он рассказывает о простом парне Кахе и его порой нелепых приключениях.
Каха влюбляется в прекрасную девушку Софу, но чтобы впечатлить ее, ему нужно поучаствовать в спортивной гонке со своим соперником по имени Руслан. Заезд предстоит нелегкий: у Руслана BMW, а у Кахи — видавшая виды «копейка», но находчивый герой не намерен отступать. К тому же совсем недавно на похожей гонке он разбил машину своего друга Серго, чему последний был совсем не рад…
Сможет ли Каха завоевать сердце девушки и не опозориться? Смотреть «Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее» приглашаем вас в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
1.7 IMDb
- Режиссёр
Виктор
Шамиров
- АКАктёр
Артем
Карокозян
- АКАктёр
Артем
Калайджян
- ТТАктриса
Тамара
Турава
- ДИАктёр
Данила
Иванов
- ВДАктёр
Вартан
Даниелян
- МПАктёр
Микаэл
Погосян
- МКАктриса
Марина
Калецкая
- АОАктёр
Артур
Оганесян
- Актриса
Людмила
Артемьева
- НМАктриса
Нана
Муштакова
- АКСценарист
Артем
Калайджян
- АКСценарист
Артем
Карокозян
- Сценарист
Виктор
Шамиров
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- БКХудожник
Борис
Куколкин
- Монтажёр
Виктор
Шамиров
- СЯОператор
Семён
Яковлев
- РККомпозитор
Рамазан
Калакуток