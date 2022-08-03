Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее
Wink
Фильмы
Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее
9.02020, Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее
Комедия108 мин18+
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Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

«Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее» — комедийный фильм по мотивам веб-сериала с таким же названием. Он рассказывает о простом парне Кахе и его порой нелепых приключениях.

Каха влюбляется в прекрасную девушку Софу, но чтобы впечатлить ее, ему нужно поучаствовать в спортивной гонке со своим соперником по имени Руслан. Заезд предстоит нелегкий: у Руслана BMW, а у Кахи — видавшая виды «копейка», но находчивый герой не намерен отступать. К тому же совсем недавно на похожей гонке он разбил машину своего друга Серго, чему последний был совсем не рад…

Сможет ли Каха завоевать сердце девушки и не опозориться? Смотреть «Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее» приглашаем вас в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
1.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее»