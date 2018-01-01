Wink
Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее
Актёры и съёмочная группа фильма «Непосредственно Каха. Крутой и еще крутее»

Режиссёры

Виктор Шамиров

Режиссёр

Актёры

Артем Карокозян

АктёрКаха
Артем Калайджян

АктёрСерго
Тамара Турава

АктрисаМузыка
Данила Иванов

АктёрПушкин
Вартан Даниелян

АктёрЕреван
Микаэл Погосян

Michael Poghosian
Актёрдед Серго
Марина Калецкая

АктрисаМилена
Артур Оганесян

АктёрРуслан
Людмила Артемьева

Актрисамама Милены
Нана Муштакова

АктрисаСофа

Сценаристы

Артем Калайджян

Сценарист
Артем Карокозян

Сценарист
Виктор Шамиров

Сценарист

Продюсеры

Алексей Троцюк

Продюсер
Виталий Шляппо

Продюсер
Эдуард Илоян

Продюсер
Денис Жалинский

Продюсер

Художники

Борис Куколкин

Художник

Монтажёры

Виктор Шамиров

Монтажёр

Операторы

Семён Яковлев

Оператор

Композиторы

Рамазан Калакуток

Композитор