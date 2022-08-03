Игра в правду
Wink
Фильмы
Игра в правду

Игра в правду (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.22013, Игра в правду
Комедия91 мин18+

О фильме

Трое бывших однокурсников собираются вместе, чтобы вспомнить молодость и приглашают в гости их однокурсницу Майю, в которую они были влюблены 20 лет назад. Чтобы разрядить обстановку, друзья вспоминают игру, когда-то придуманную ими…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра в правду»