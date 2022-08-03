Трое бывших однокурсников собираются вместе, чтобы вспомнить молодость и приглашают в гости их однокурсницу Майю, в которую они были влюблены 20 лет назад. Чтобы разрядить обстановку, друзья вспоминают игру, когда-то придуманную ими…

