Игра в правду
Актёры и съёмочная группа фильма «Игра в правду»

Режиссёры

Виктор Шамиров

Режиссёр

Актёры

Ирина Апексимова

АктрисаМайя
Константин Юшкевич

АктёрГеннадий
Дмитрий Марьянов

АктёрМарк
Гоша Куценко

АктёрАнатолий

Сценаристы

Виктор Шамиров

Сценарист
Гоша Куценко

Сценарист
Дмитрий Марьянов

Сценарист
Константин Юшкевич

Сценарист

Продюсеры

Тимур Бекмамбетов

Продюсер
Андрей Новиков

Продюсер
Гоша Куценко

Продюсер
Екатерина Маракулина

Продюсер

Художники

Варвара Авдюшко

Художница

Монтажёры

Андрей Шугаев

Монтажёр

Операторы

Семён Яковлев

Оператор

Композиторы

Владимир Подгорецкий

Композитор