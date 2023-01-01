Большая секунда
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Большая секунда
8.92021, Большая секунда 1 сезон
Мелодрамы, Драмы18+
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Большая секунда (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Два сценариста, две судьбы и одна история любви, которую они должны написать вместе. Оригинальное драмеди Виктора Шамирова о сложных взаимоотношениях мужчин и женщин.

Начинающий драматург Кира и опытный киносценарист Костя встречаются после десяти лет разлуки, чтобы объединить усилия в работе над сценарием. В то же время их персонажи, учителя музыки Арина и Ростислав, оказываются в неожиданной ситуации: чтобы успокоить мать, девушка выдает парня за постоянного ухажера. Постепенно притворство перерастает в нечто большее, а отношения героев начинают отражать сложные любовные линии самих авторов, заставляя их переосмыслить свои поступки.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большая секунда»

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