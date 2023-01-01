Большая секунда (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+29 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 4
- 18+26 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 9
- 18+28 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 10
- 18+33 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 11
- 18+28 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 12
- 18+29 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Два сценариста, две судьбы и одна история любви, которую они должны написать вместе. Оригинальное драмеди Виктора Шамирова о сложных взаимоотношениях мужчин и женщин.
Начинающий драматург Кира и опытный киносценарист Костя встречаются после десяти лет разлуки, чтобы объединить усилия в работе над сценарием. В то же время их персонажи, учителя музыки Арина и Ростислав, оказываются в неожиданной ситуации: чтобы успокоить мать, девушка выд�ает парня за постоянного ухажера. Постепенно притворство перерастает в нечто большее, а отношения героев начинают отражать сложные любовные линии самих авторов, заставляя их переосмыслить свои поступки.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Виктор
Шамиров
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- ЕБАктриса
Евгения
Борзых
- ОМАктриса
Ольга
Мотина-Супонева
- Актёр
Виктор
Шамиров
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актриса
Людмила
Артемьева
- СБАктёр
Сергей
Белоголовцев
- ЕМАктриса
Елена
Махова
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- КИАктриса
Кристина
Исайкина-Бергер
- Сценарист
Алексей
Троцюк
- Сценарист
Виктор
Шамиров
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- НВХудожница
Нина
Васенина
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- Монтажёр
Виктор
Шамиров
- СЯОператор
Семён
Яковлев