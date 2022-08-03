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Большая секунда
1-й сезон

Большая секунда (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.92021, Большая секунда. Сезон 1 13 серий
Комедия, Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дмитрий Лысенков и Евгения Борзых в российской трагикомедии о двух авторах, переживших тяжелый разрыв и вынужденных работать вместе над сценарием о любви. Не пропустите сериал «Большая секунда» — 1 сезон доступен в хорошем качестве на Wink.

Костя и Кира — бывшие влюбленные, которым предстоит написать сценарий для сериала. Их герои, учителя музыки Ростислав и Арина, сталкиваются с теми же испытаниями в любви, что и сами драматурги. В то время как бывшие возлюбленные пытаются преодолеть личную неприязнь, их персонажи вступают в игру, полную обмана и неожиданных поворотов. Это заставляет Костю и Киру переосмыслить искренность и преданность в отношениях между мужчиной и женщиной.

Не терпится узнать, смогут ли Кира и Костя завершить работу над сценарием? Тогда скорее включайте «Большая секунда» — сериал (2021) смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большая секунда»