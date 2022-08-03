Большая секунда (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+29 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 4
- 18+26 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 9
- 18+28 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 10
- 18+33 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 11
- 18+28 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 12
- 18+29 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Дмитрий Лысенков и Евгения Борзых в российской трагикомедии о двух авторах, переживших тяжелый разрыв и вынужденных работать вместе над сценарием о любви. Не пропустите сериал «Большая секунда» — 1 сезон доступен в хорошем качестве на Wink.
Костя и Кира — бывшие влюбленные, которым предстоит написать сценарий для сериала. Их герои, учителя музыки Ростислав и Арина, сталкиваются с теми же испытаниями в любви, что и сами драматурги. В то время как бывшие возлюбленные пытаются преодолеть личную неприязнь, их персонажи вступают в игру, полную обмана и неожиданных поворотов. Это заставляет Костю и Киру переосмыслить искренность и преданность в отношениях между мужчиной и женщиной.
Не терпится узнать, смогут ли Кира и Костя завершить работу над сценарием? Тогда скорее включайте «Большая секунда» — сериал (2021) смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеопортале Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Виктор
Шамиров
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- ЕБАктриса
Евгения
Борзых
- ОМАктриса
Ольга
Мотина-Супонева
- Актёр
Виктор
Шамиров
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актриса
Людмила
Артемьева
- СБАктёр
Сергей
Белоголовцев
- ЕМАктриса
Елена
Махова
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- КИАктриса
Кристина
Исайкина-Бергер
- Сценарист
Алексей
Троцюк
- Сценарист
Виктор
Шамиров
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- НВХудожница
Нина
Васенина
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- Монтажёр
Виктор
Шамиров
- СЯОператор
Семён
Яковлев