Дмитрий Лысенков и Евгения Борзых в российской трагикомедии о двух авторах, переживших тяжелый разрыв и вынужденных работать вместе над сценарием о любви. Не пропустите сериал «Большая секунда» — 1 сезон доступен в хорошем качестве на Wink.



Костя и Кира — бывшие влюбленные, которым предстоит написать сценарий для сериала. Их герои, учителя музыки Ростислав и Арина, сталкиваются с теми же испытаниями в любви, что и сами драматурги. В то время как бывшие возлюбленные пытаются преодолеть личную неприязнь, их персонажи вступают в игру, полную обмана и неожиданных поворотов. Это заставляет Костю и Киру переосмыслить искренность и преданность в отношениях между мужчиной и женщиной.



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