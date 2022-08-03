Двое авторов, он и она, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. Они были вместе, но расстались несколько лет назад, расстались плохо и с тех пор не виделись. Их герои — преподаватели в музыкальной школе, в свою очередь вынуждены вместе справляться с непростой ситуацией. Чтобы успокоить маму, героиня выдает коллегу за своего молодого человека. Но настойчивость мамы заставляет их все больше увязать в этой игре. Две линии отношений — авторов и их героев-учителей переплетаются вокруг общих тем: любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, возможность и невозможность совместной жизни.

