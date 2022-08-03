WinkСериалыБольшая секунда1-й сезон3-я серия
8.92021, Большая секунда. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Драма18+
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Большая секунда (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+29 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 4
- 18+26 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 9
- 18+28 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 10
- 18+33 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 11
- 18+28 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 12
- 18+29 мин
Большая секунда
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Двое авторов, он и она, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. Они были вместе, но расстались несколько лет назад, расстались плохо и с тех пор не виделись. Их герои — преподаватели в музыкальной школе, в свою очередь вынуждены вместе справляться с непростой ситуацией. Чтобы успокоить маму, героиня выдает коллегу за своего молодого человека. Но настойчивость мамы заставляет их все больше увязать в этой игре. Две линии отношений — авторов и их героев-учителей переплетаются вокруг общих тем: любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, возможность и невозможность совместной жизни.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Виктор
Шамиров
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- ЕБАктриса
Евгения
Борзых
- ОМАктриса
Ольга
Мотина-Супонева
- Актёр
Виктор
Шамиров
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актриса
Людмила
Артемьева
- СБАктёр
Сергей
Белоголовцев
- ЕМАктриса
Елена
Махова
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- КИАктриса
Кристина
Исайкина-Бергер
- Сценарист
Алексей
Троцюк
- Сценарист
Виктор
Шамиров
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- НВХудожница
Нина
Васенина
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- Монтажёр
Виктор
Шамиров
- СЯОператор
Семён
Яковлев