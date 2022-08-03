Большая секунда. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Большая секунда
1-й сезон
3-я серия
8.92021, Большая секунда. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Драма18+
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Большая секунда (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Двое авторов, он и она, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. Они были вместе, но расстались несколько лет назад, расстались плохо и с тех пор не виделись. Их герои — преподаватели в музыкальной школе, в свою очередь вынуждены вместе справляться с непростой ситуацией. Чтобы успокоить маму, героиня выдает коллегу за своего молодого человека. Но настойчивость мамы заставляет их все больше увязать в этой игре. Две линии отношений — авторов и их героев-учителей переплетаются вокруг общих тем: любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, возможность и невозможность совместной жизни.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большая секунда»