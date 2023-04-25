Пелагия и белый бульдог. Сезон 1
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Пелагия и белый бульдог
1-й сезон

Пелагия и белый бульдог (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

9.02009, Пелагия и белый бульдог. Сезон 1 8 серий
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Классический детектив по бестселлеру Бориса Акунина о приключениях сыщицы-монахини Пелагии, которая наделена необычайной интуицией, позволяющей ей успешно расследовать жуткие преступления. Изобретательность Пелагии сродни талантам знаменитой мисс Марпл, благодаря которым она доказывает профессиональным сыщикам, что безвыходных ситуаций не бывает.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пелагия и белый бульдог»