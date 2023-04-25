WinkСериалыПелагия и белый бульдог1-й сезон
Пелагия и белый бульдог (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
9.02009, Пелагия и белый бульдог. Сезон 1 8 серий
Детектив18+
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Пелагия и белый бульдог
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+43 мин
Пелагия и белый бульдог
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+45 мин
Пелагия и белый бульдог
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+44 мин
Пелагия и белый бульдог
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Пелагия и белый бульдог
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Пелагия и белый бульдог
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Пелагия и белый бульдог
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+43 мин
Пелагия и белый бульдог
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Классический детектив по бестселлеру Бориса Акунина о приключениях сыщицы-монахини Пелагии, которая наделена необычайной интуицией, позволяющей ей успешно расследовать жуткие преступления. Изобретательность Пелагии сродни талантам знаменитой мисс Марпл, благодаря которым она доказывает профессиональным сыщикам, что безвыходных ситуаций не бывает.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актриса
Полина
Кутепова
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Максим
Матвеев
- ГААктёр
Геннадий
Атянин
- ИЛАктёр
Игорь
Ларин
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- БАСценарист
Борис
Акунин
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АПОператор
Анатолий
Петрига
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- ЭЛКомпозитор
Энри
Лолашвили