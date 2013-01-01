О чем молчат девушки (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.92013, О чем молчат девушки
Комедии81 мин12+
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Сюжет
Четыре подруги сбегают из Москвы на уикенд в солнечную Испанию, чтобы на пляже, в SPA и за коктейлями расслабиться и поболтать обо всем. Но бывают обстоятельства, в которых девушки начинают говорить о том, о чем они обычно молчат…
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Информация
Рейтинг
2.8 КиноПоиск
2.4 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- ОСАктр�иса
Ольга
Смирнова
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актриса
Ирина
Пегова
- ПМАктёр
Пётр
Маркин
- ТЕАктёр
Тарас
Епифанцев
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Карен
Оганесян
- А�КПродюсер
Алексей
Кублицкий
- МКПродюсер
Мария
Карнеева
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- МММонтажёр
Мария
Маненкова
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный