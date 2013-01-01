О чем молчат девушки (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Четыре подруги сбегают из Москвы на уикенд в солнечную Испанию, чтобы на пляже, в SPA и за коктейлями расслабиться и поболтать обо всем. Но бывают обстоятельства, в которых девушки начинают говорить о том, о чем они обычно молчат…



О чем молчат девушки смо�треть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.