О чем молчат девушки
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О чем молчат девушки

О чем молчат девушки (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.92013, О чем молчат девушки
Комедии81 мин12+

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Сюжет

Четыре подруги сбегают из Москвы на уикенд в солнечную Испанию, чтобы на пляже, в SPA и за коктейлями расслабиться и поболтать обо всем. Но бывают обстоятельства, в которых девушки начинают говорить о том, о чем они обычно молчат…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

2.8 КиноПоиск
2.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «О чем молчат девушки»

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