Конец фильма (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Режиссeр Митя сбегает со съeмочной площадки очередного телесериала. В этом ему помогает призрак Марчелло Мастроянни. Решение о побеге запускает цепочку событий с участием Митиных родных и близких, распутать которую сможет только ответ на вопрос о том, каким режиссером он хочет быть: великим, талантливым или просто нормальным.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Котт
- ВСАктёр
Валентин
Самохин
- Актриса
Наталья
Суркова
- Актриса
Яна
Троянова
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Мария
Шумакова
- ЛВАктриса
Лина
Весёлкина
- Актёр
Борис
Каморзин
- АЧАктриса
Анастасия
Чернышова
- Актёр
Владимир
Котт
- Сценарист
Владимир
Котт
- НВПродюсер
Никита
Владимиров
- Продюсер
Владимир
Котт
- ТАПродюсер
Тельман
Акавов
- Продюсер
Александр
Котт
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- АКОператор
Андрей
Капранов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев