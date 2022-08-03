Конец фильма (фильм, 2020) смотреть онлайн

Режиссeр Митя сбегает со съeмочной площадки очередного телесериала. В этом ему помогает призрак Марчелло Мастроянни. Решение о побеге запускает цепочку событий с участием Митиных родных и близких, распутать которую сможет только ответ на вопрос о том, каким режиссером он хочет быть: великим, талантливым или просто нормальным.

