Биография

Яна Троянова — театральная и киноактриса, популярная телеведущая. Дважды стала победителем кинофестиваля «Кинотавр». В 2015 году получила национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Родилась в Свердловской области 12 февраля 1973 года. После окончания школы будущая артистка училась на философском факультете, однако связывать свою жизнь с этим направлением не захотела. Поступила в театральный институт и начала играть в театре. Популярность к Яне пришла в 2009 году, когда она сыграла роль в киноленте «Волчок». За ее исполнение актриса удостоена престижной премии. Также Яна пробовала себя в качестве сценариста и режиссера, сняв небольшой короткометражный фильм «Рядом». В 2019 году стала телеведущей на канале ТВ-3. За годы актерской карьеры Яна Троянова сыграла в 13 фильмах. Участвует в съемках клипов отечественных исполнителей.