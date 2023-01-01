Биография

Наталья Суркова – известная российская драматическая актриса, играющая в театре и в кино; с 2002 года – заслуженная артистка РФ. Родилась Нижнем Новгороде, который тогда, в 1967 году, носил название Горький. С 1986-го становится профессиональной актрисой, окончив театральное училище в родном городе, там ей посчастливилось учиться у легендарного педагога Р. Левите. Способной выпускнице повезло сразу же попасть в труппу Молодого театра, организованного в «Ленконцерте». Но, проработав там всего три года, подающая надежды уже профессиональная актриса Наталья Суркова принимает предложение худрука Семена Спивака и вместе с ним переходит в Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург). Если творческая жизнь Натальи Сурковой складывалась удачно, то в личной не сразу все было гладко: первый брак с актером Гершовым распался, хотя подрастала дочь; однако второе замужество, тоже с коллегой Алексеем Титковым, принесло счастье актрисе. Наиболее значимые театральные роли Натальи Сурковой – в постановках «Танго», «Мещанин во дворянстве», «Касатка». Кино также не обошло вниманием талантливую актрису, она стала узнаваема благодаря участием в лентах «Мастер и Маргарита», «Солнечный удар», «Братья Карамазовы» и другим.