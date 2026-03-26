Семь верст до рассвета
Wink
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Семь верст до рассвета
9.22025, Семь вёрст до рассвета
Военный, Исторический102 мин16+
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Семь верст до рассвета (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Пожилой крестьянин решает обманом завести немецких солдат в засаду. Драматическое военное кино «Семь верст до рассвета» — фильм с Федором Добронравовым о невыдуманном герое Матвее Кузьмине.

Идет 1942 год. Деревня Куракино, как и многие другие поселения Псковской области, пала жертвой немецких оккупантов. Комендант захватчиков обосновался в доме уважаемого местного жителя Матвея Кузьмина, тогда как хозяева довольствуются тесным сараем. Зимой враги начинают готовить диверсию, и Кузьмина просят за награду довести немецких солдат до красноармейского тыла. Тот соглашается, но изнурительный путь, по которому он поведет захватчиков, закончится совсем не так, как они подозревают.


Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Семь верст до рассвета»