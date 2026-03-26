9.22025, Семь вёрст до рассвета
Военный, Исторический102 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Семь верст до рассвета (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Пожилой крестьянин решает обманом завести немецких солдат в засаду. Драматическое военное кино «Семь верст до рассвета» — фильм с Федором Добронравовым о невыдуманном герое Матвее Кузьмине.
Идет 1942 год. Деревня Куракино, как и многие другие поселения Псковской области, пала жертвой немецких оккупантов. Комендант захватчиков обосновался в доме уважаемого местного жителя Матвея Кузьмина, тогда как хозяева довольствуются тесным сараем. Зимой враги начинают готовить диверсию, и Кузьмина просят за награду довести немецких солдат до красноармейского тыла. Тот соглашается, но изнурительный путь, по которому он поведет захватчиков, закончится совсем не так, как они подозревают.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Александр
Андреев
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Мария
Шукшина
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- Актёр
Артём
Быстров
- Актёр
Олег
Гаас
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- СКАктёр
Сергей
Кемпо
- Актриса
Наталья
Суркова
- ЮШАктриса
Юлия
Шубарева
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чаннова
- КСАктриса
Ксения
Соколова
- ПОАктёр
Пауль
Орлянский
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- ИБАктёр
Илья
Борисов
- ВГАктёр
Василий
Гузов
- ДЗАктёр
Данил
Зимин
- ЯПАктёр
Яков
Петров
- ЕПАктёр
Евгений
Прокашев
- НШСценарист
Наталья
Шумак
- ААСценарист
Александр
Андреев
- АУПродюсер
Али
Узденов
- ДЦПродюсер
Дарья
Циберкина
- НППродюсер
Надежда
Понаровская
- ББМонтажёр
Борис
Бойцов
- ААМонтажёр
Александр
Андреев
- ЕМОператор
Елена
Метла