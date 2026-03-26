Пожилой крестьянин решает обманом завести немецких солдат в засаду. Драматическое военное кино «Семь верст до рассвета» — фильм с Федором Добронравовым о невыдуманном герое Матвее Кузьмине.



Идет 1942 год. Деревня Куракино, как и многие другие поселения Псковской области, пала жертвой немецких оккупантов. Комендант захватчиков обосновался в доме уважаемого местного жителя Матвея Кузьмина, тогда как хозяева довольствуются тесным сараем. Зимой враги начинают готовить диверсию, и Кузьмина просят за награду довести немецких солдат до красноармейского тыла. Тот соглашается, но изнурительный путь, по которому он поведет захватчиков, закончится совсем не так, как они подозревают.





