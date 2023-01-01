Долгий путь домой
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Долгий путь домой

Долгий путь домой (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Долгий путь домой 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Она живет обычной жизнью, полной хлопот и забот. Но в один прекрасный момент ее жизнь меняется — она встречает молодого человека. Всеми способами девушка пытается выяснить, кто он и откуда приехал. Ночи напролет она мечтает только о нем и решает завоевать его любовь несмотря ни на что.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Долгий путь домой»

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