Долгий путь домой. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Долгий путь домой
1-й сезон
9-я серия

Долгий путь домой (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.32013, Долгий путь домой. Сезон 1. Серия 9
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Она живет обычной жизнью, полной хлопот и забот. Но в один прекрасный момент ее жизнь меняется — она встречает молодого человека. Всеми способами девушка пытается выяснить, кто он и откуда приехал. Ночи напролет она мечтает только о нем и решает завоевать его любовь несмотря ни на что.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Долгий путь домой»