Биография

Евгения Брик — актриса театра и кино. Обладательница приза MTV и номинантка на премию «Ника». Родилась в Москве 3 сентября 1981 года. В возрасте 5 лет будущая артистка начала работать как модель на подиуме Дома моды на Кузнецком мосту, с детства снималась в массовке. Первые классы закончила в школе с языковым уклоном, а затем поступила в знаменитую столичную школу № 232 при Высшем театральном училище им. Щепкина. В 2004 году окончила ГИТИС. К этому времени актриса уже сыграла несколько ролей в телесериалах, а за роль в фильме «Подмосковная элегия» получила награду IV Фестиваля кино «Сполохи» в номинации «Лучший дебют». В 2013 году Евгения Брик снялась в картине «Географ глобус пропил». На счету у актрисы несколько ярких работ в телесериалах «Адаптация», «Оптимисты», «Садовое кольцо». Она наиболее известна по таким проектам, как комедийная мелодрама с Сергеем Горобченко «Тариф на любовь», красочный мюзикл о свободе в Москве 1950-х «Стиляги», комедийная мелодрама с Дмитрием Марьяновым «Взрослая дочь, или Тест на...», зимний дуэт Егора Бероева и Любови Толкалиной «Время для двоих», детектив с Ингой Оболдиной «Мама-детектив», бойкое городское фэнтези с Павлом Прилучным о студентах-мракоборцах «Темный мир: Равновесие», пронзительная военная мелодрама «Не покидай меня» и ностальгическая драма Валерия Тодоровского «Одесса».