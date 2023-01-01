Эти глаза напротив (сериал, 2015) смотреть онлайн

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Биографический сериал «Эти глаза напротив» онлайн и совершенно бесплатно расскажет захватывающую историю Валерия Ободзинского – уникального вокалиста сложной судьбы, репертуар которого шел вразрез с официальной советской эстрадой.



Телефильм охватывает все этапы жизненного пути артиста – от одесской юности до всесоюзной славы и забвения. Создатели исследуют феномен Ободзинского (Алексей Барабаш) – самородка, чей чувственный тембр и самобытный музыкальный материал, воспевавший любовь к женщине, а не преданность комсомолу, нашел отклик в сердцах миллионов слушательниц, но послужил причиной полуопального положения тенора. Пристально сосредотачиваясь на противостоянии Ободзинского и партии, авторы не забывают и о любовных перипетиях в жизни певца. Так, особое внимание в сериале уделяется мелодраматической линии взаимоотношений артиста и его супруги Нелли, которую в двух возрастах сыграли востребованные современные актрисы – Любовь Аксенова и Евгения Брик. Кроме того, совершенно особое место в ленте занимают оцифрованные с оригинальных грампластинок композиции в исполнении Валерия Ободзинского, способные многократно усилить впечатление от просмотра сериала «Эти глаза напротив» онлайн в хорошем качестве.



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