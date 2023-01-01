Эти глаза напротив (сериал, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Биографический сериал «Эти глаза напротив» онлайн и совершенно бесплатно расскажет захватывающую историю Валерия Ободзинского – уникального вокалиста сложной судьбы, репертуар которого шел вразрез с официальной советской эстрадой.
Телефильм охватывает все этапы жизненного пути артиста – от одесской юности до всесоюзной славы и забвения. Создатели исследуют феномен Ободзинского (Алексей Барабаш) – самородка, чей чувственный тембр и самобытный музыкальный материал, воспевавший любовь к женщине, а не преданность комсомолу, нашел отклик в сердцах миллионов слушательниц, но послужил причиной полуопального положения тенора. Пристально сосредотачиваясь на противостоянии Ободзинского и партии, авторы не забывают и о любовных перипетиях в жизни певца. Так, особое внимание в сериале уделяется мелодраматической линии взаимоотношений артиста и его супруги Нелли, которую в двух возрастах сыграли востребованные современные актрисы – Любовь Аксенова и Евгения Брик. Кроме того, совершенно особое место в ленте занимают оцифрованные с оригинальных грампластинок композиции в исполнении Валерия Ободзинского, способные многократно усилить впечатление от просмотра сериала «Эти глаза напротив» онлайн в хорошем качестве.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актриса
Евгения
Брик
- ВЧАктёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- МСАктриса
Мириам
Сехон
- ВГАктёр
Владимир
Горюшин
- Актёр
Роман
Полянский
- Актёр
Владимир
Симонов
- ЕКА�ктриса
Евгения
Крегжде
- АКАктриса
Анастасия
Клюева
- СКСценарист
Сергей
Комаров
- Сценарист
Юлия
Клименко
- АРСценарист
Андрей
Румынский
- НКСценарист
Наталья
Корецкая
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- АСХудожник
Александр
Сериков
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- СКОператор
Сергей
Комаров мл.
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов