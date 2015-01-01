Эти глаза напротив (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

История жизни Валерия Ободзинского, одного из самых ярких представителей советской эстрады и человека удивительной судьбы. Простой парень из Одессы, он становится в СССР настоящей суперзвездой. Ободзинский не похож на всех: он не шагает в общем строю и не поет гимнов комсомолу. Кажется, что ег�о фантастический тенор создан, чтобы воспевать Женщину. Но со временем бескомпромиссность и инаковость закрывают ему путь на сцену. И однажды певец просто исчезает… Лишь спустя годы преданная поклонница узнает Ободзинского в стороже с галстучной фабрики и буквально спасает его, возвращая к жизни и творчеству



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