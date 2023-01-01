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Эти глаза напротив
Актёры и съёмочная группа сериала «Эти глаза напротив»

Актёры и съёмочная группа сериала «Эти глаза напротив»

Режиссёры

Сергей Комаров

Сергей Комаров

Режиссёр

Актёры

Алексей Барабаш

Алексей Барабаш

АктёрВалерий Ободзинский
Евгения Брик

Евгения Брик

Актрисажена Валерия Ободзинского
Вячеслав Чепурченко

Вячеслав Чепурченко

АктёрВалерий Ободзинский в молодости
Любовь Аксёнова

Любовь Аксёнова

АктрисаНелли в молодости
Мириам Сехон

Мириам Сехон

АктрисаАнна Есенина
Владимир Горюшин

Владимир Горюшин

АктёрЕфим Михайлович Зильберман
Роман Полянский

Роман Полянский

АктёрЭдик Лосев
Владимир Симонов

Владимир Симонов

АктёрАлексей Юрьевич Куликов
Евгения Крегжде

Евгения Крегжде

АктрисаНина
Анастасия Клюева

Анастасия Клюева

АктрисаМилана

Сценаристы

Сергей Комаров

Сергей Комаров

Сценарист
Юлия Клименко

Юлия Клименко

Сценарист
Андрей Румынский

Андрей Румынский

Сценарист
Наталья Корецкая

Наталья Корецкая

Сценарист

Продюсеры

Наталия Клибанова

Наталия Клибанова

Продюсер

Художники

Мухтар Мирзакеев

Мухтар Мирзакеев

Художник
Александр Сериков

Александр Сериков

Художник

Монтажёры

Дмитрий Реган

Дмитрий Реган

Монтажёр

Операторы

Сергей Комаров мл.

Сергей Комаров мл.

Оператор

Композиторы

Вадим Маевский

Вадим Маевский

Композитор
Александр Туркунов

Александр Туркунов

Композитор