Биография

Юлия Клименко — российский продюсер и сценарист. Родилась 25 августа 1988 года. В детстве мечтала стать ветеринаром, но после участия в съемках программы «Два рояля» решила связать жизнь с телевидением. Училась на факультете международных отношений в Российском государственном гуманитарном университете, параллельно подрабатывала помощником редактора в телецентре «Останкино». Сегодня Юлия Клименко успешно развивает карьеру в киноиндустрии. В ее фильмографии можно встретить такие проекты, как «Последний богатырь», «Содержанки», «В Бореньке чего-то нет», «Фитнес», а в 2022 году на экраны вышел сериал «Ева, рожай!».