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Эти глаза напротив
1-й сезон

Эти глаза напротив (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.32015, Эти глаза напротив. Сезон 1 8 серий
Мелодрама, Музыка18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История жизни Валерия Ободзинского, одного из самых ярких представителей советской эстрады и человека удивительной судьбы. Простой парень из Одессы, он становится в СССР настоящей суперзвездой. Ободзинский не похож на всех: он не шагает в общем строю и не поет гимнов комсомолу. Кажется, что его фантастический тенор создан, чтобы воспевать Женщину. Но со временем бескомпромиссность и инаковость закрывают ему путь на сцену. И однажды певец просто исчезает… Лишь спустя годы преданная поклонница узнает Ободзинского в стороже с галстучной фабрики и буквально спасает его, возвращая к жизни и творчеству.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Биография, Музыка

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эти глаза напротив»