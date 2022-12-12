WinkСериалыЭти глаза напротив1-й сезон
Эти глаза напротив (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
9.32015, Эти глаза напротив. Сезон 1 8 серий
Мелодрама, Музыка18+
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Эти глаза напротив
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Эти глаза напротив
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Эти глаза напротив
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Эти глаза напротив
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
Эти глаза напротив
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Эти глаза напротив
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Эти глаза напротив
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
История жизни Валерия Ободзинского, одного из самых ярких представителей советской эстрады и человека удивительной судьбы. Простой парень из Одессы, он становится в СССР настоящей суперзвездой. Ободзинский не похож на всех: он не шагает в общем строю и не поет гимнов комсомолу. Кажется, что его фантастический тенор создан, чтобы воспевать Женщину. Но со временем бескомпромиссность и инаковость закрывают ему путь на сцену. И однажды певец просто исчезает… Лишь спустя годы преданная поклонница узнает Ободзинского в стороже с галстучной фабрики и буквально спасает его, возвращая к жизни и творчеству.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СКРежиссёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актриса
Евгения
Брик
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- МСАктриса
Мириам
Сехон
- ВГАктёр
Владимир
Горюшин
- Актёр
Роман
Полянский
- Актёр
Владимир
Симонов
- ЕКАктриса
Евгения
Крегжде
- АКАктриса
Анастасия
Клюева
- СКСценарист
Сергей
Комаров
- Сценарист
Юлия
Клименко
- АРСценарист
Андрей
Румынский
- НКСценарист
Наталья
Корецкая
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- АСХудожник
Александр
Сериков
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- СКОператор
Сергей
Комаров мл.
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов