Эти глаза напротив. Серия 1
Wink
Сериалы
Эти глаза напротив
1-й сезон
1-я серия

Эти глаза напротив (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.32015, Эти глаза напротив. Серия 1
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История жизни Валерия Ободзинского, одного из самых ярких представителей советской эстрады и человека удивительной судьбы. Простой парень из Одессы, он становится в СССР настоящей суперзвездой. Ободзинский не похож на всех: он не шагает в общем строю и не поет гимнов комсомолу. Кажется, что его фантастический тенор создан, чтобы воспевать Женщину. Но со временем бескомпромиссность и инаковость закрывают ему путь на сцену. И однажды певец просто исчезает… Лишь спустя годы преданная поклонница узнает Ободзинского в стороже с галстучной фабрики и буквально спасает его, возвращая к жизни и творчеству

Сериал Эти глаза напротив 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эти глаза напротив»