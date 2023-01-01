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Адаптация

Адаптация (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Адаптация 1 сезон
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В северное подразделение «Газпрома» пытается проникнуть шпион из ЦРУ. Его цель – выведать местные секреты газодобычи, но для начала придется адаптироваться к реалиям российской жизни.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Адаптация»

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