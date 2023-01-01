Биография

Актриса Анастасия Дубровская родилась 22 октября 1986 года. С самых юных лет мечтала сниматься в кино. Уже в дошкольном возрасте начала посещать различные творческие кружки, так как родители содействовали раскрытию ее таланта. В школе она была звездой на всех утренниках: пела, танцевала, участвовала в сценках. Также была капитаном любительской команды КВН. После 9 класса Анастасия успешно сдала экзамены и поступила в Школу-студию МХАТ. Еще будучи студенткой играла на театральной сцене сложные роли под руководством К. Серебренникова. Первый фильм Дубровской — «Всегда говори всегда — 2» вышел на телеэкраны в 2004 году. Там она сыграла Асю — роль второго плана. Далее ее пригласили на съемки «Женщины в игре без правил». На данный момент Анастасия Дубровская приняла участие в 23 кинопроектах. Некоторые из них принесли особую популярность, например, «Любовь не картошка», «Палач», «Мамы чемпионов». С 2011 года и по сей день работает в творческом объединении «Дуэт». Анастасия очень любит путешествовать и собирает свою коллекцию головных уборов. О своей личной жизни не распространяется. Известно, что у актрисы есть маленький сын.