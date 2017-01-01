Адаптация (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

В северное подразделение «Газпрома» пытается проникнуть шпион из ЦРУ. Его цель – выведать местные секреты газодобычи, но для начала придется адаптироваться к реалиям российской жизни.



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