Адаптация
1-й сезон
7-я серия

Адаптация (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2017, Адаптация. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+

О сериале

В северное подразделение «Газпрома» пытается проникнуть шпион из ЦРУ. Его цель – выведать местные секреты газодобычи, но для начала придется адаптироваться к реалиям российской жизни.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

