Биография

Станислав Тляшев – актер российского кино, родился в небольшом городе Красноводске Туркменской АССР в сентябре 1985 года. Вскоре семья переехала в Пермский край в деревеньку Бичурино. Школьные годы запомнились мальчику широким простором полей и добрыми отзывчивыми односельчанами. Окончив среднюю школу, юноша уехал в Пермь и поступил на актерский факультет института искусства и культуры. В студенческие годы был одним из организаторов и активным участником команды КВН, которая носила название «Степлер». Любовь к комедийному жанру не покидает актера до сих пор. Он является резидентом «Камеди Клаб» в Перми и работает на канале ТНТ. Тляшев женат. В семье подрастает дочь со сказочным именем Лея. Самой известной ролью Тляшева стал персонаж из «Реальных пацанов». После выхода телесериала на экраны ее герои проснулись знаменитыми. Кроме этой работы Станислав снялся всего в двух кинолентах «Гуляй, Вася!» и «Реальные пацаны. Зомби не за горами». Актер пробует свои силы и в качестве киносценариста. Среди работ сценариста Тляшева – фильмы «Воронины», «Восьмидесятые» и «Адаптация».