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Адаптация (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, Адаптация. Сезон 1. Серия 2
Комедии18+

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Сюжет

В северное подразделение «Газпрома» пытается проникнуть шпион из ЦРУ. Его цель – выведать местные секреты газодобычи, но для начала придется адаптироваться к реалиям российской жизни.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Адаптация»