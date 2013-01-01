Долгий путь домой (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Долгий путь домой. Сезон 1. Серия 7
Долгий путь домой
1-й сезон
7-я серия

Долгий путь домой (сериал, 2013) сезон 1 серия 7

2013, Долгий путь домой. Сезон 1. Серия 7
Драма18+
Она живет обычной жизнью, полной хлопот и забот. Но в один прекрасный момент ее жизнь меняется — она встречает молодого человека. Всеми способами девушка пытается выяснить, кто он и откуда приехал. Ночи напролет она мечтает только о нем и решает завоевать его любовь несмотря ни на что.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

