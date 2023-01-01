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Ловушка (сериал, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Ловушка 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Суровое бандитское время 90-х: Ростов захвачен четырьмя группировками, и они готовы развязать войну и залить улицы кровью. Полиция пытается их остановить, но получится ли? Остросюжетная криминальная драма «Ловушка» — сериал 2013 года ждет вас на Wink!

Известный криминальный авторитет хочет уйти на покой, но его помощники ведут себя не совсем благоразумно, и ему приходится снова и снова вмешиваться в бандитские дела, о которых он хотел бы забыть. Так могло бы продолжаться еще много лет, но в Ростов из тюрьмы возвращается не менее известный бандит, готовый задать городу жару.

Чем закончится противостояние двух мафиози? Смотреть сериал «Ловушка» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ловушка»

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