Ловушка (сериал, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Суровое бандитское время 90-х: Ростов захвачен четырьмя группировками, и они готовы развязать войну и залить улицы кровью. Полиция пытается их остановить, но получится ли? Остросюжетная криминальная драма «Ловушка» — сериал 2013 года ждет вас на Wink!
Известный криминальный авторитет хочет уйти на покой, но его помощники ведут себя не совсем благоразумно, и ему приходится снова и снова вмешиваться в бандитские дела, о которых он хотел бы забыть. Так могло бы продолжаться еще много лет, но в Ростов из тюрьмы возвращается не менее известный бандит, готовый задать городу жару.
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Информация
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Коротаев
- Актёр
Иван
Оганесян
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Игорь
Ботвин
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актёр
Максим
Дрозд
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Марина
Коняшкина
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- ВПСценарист
Василий
Попов
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лысенко
- ЕГСценарист
Евгений
Гориславец
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АГХудожник
Андрей
Гречишкин
- ПНОператор
Павел
Небера