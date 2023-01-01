Ловушка (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Суровое бандитское время 90-х: Ростов захвачен четырьмя группировками, и они готовы развязать войну и залить улицы кровью. Полиция пытается их остановить, но получится ли? Остросюжетная криминальная драма «Ловушка» — сериал 2013 года ждет вас на Wink!



Известный криминальный авторитет хочет уйти на покой, но его помощники ведут себя не совсем благоразумно, и ему приходится снова и снова вмешиваться в бандитские дела, о которых он хотел бы забыть. Так могло бы продолжаться еще много лет, но в Ростов из тюрьмы возвращается не менее известный бандит, готовый задать городу жару.



Чем закончится противостояние двух мафиози? Смотреть сериал «Ловушка» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!



Все сезоны сериала Ловушка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.