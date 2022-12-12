Ловушка (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
8.62013, Ловушка. Сезон 1 24 серии
Драма, Криминал18+
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+48 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+48 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+48 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+45 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+46 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+47 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+49 мин
Ловушка
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
О сериале
«Ловушка» — сериал 2013 года о бандитах и их разборках, захватывающая криминальная драма о главе мафиозного клана.
Сериал «Ловушка», 1 сезон, расскажет о главе самого известного преступного клана в городе. Он собирается уходить на покой, но его подчиненные отказываются вести дела по выстроенной системе, чем вызвали недовольство в преступных кругах. Тем временем, появляется еще одна проблема: в город после долгого отсутствия возвращается другой бандит, который явно намерен взбаламутить существующие порядки.
О Ростове 90-х во всей его криминальной «романтике» расскажет сериал «Ловушка». Смотреть онлайн 1 сезон приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СКРежиссёр
Сергей
Коротаев
- Актёр
Иван
Оганесян
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Игорь
Ботвин
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актёр
Максим
Дрозд
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Марина
Коняшкина
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- ВПСценарист
Василий
Попов
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лысенко
- ЕГСценарист
Евгений
Гориславец
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АГХудожник
Андрей
Гречишкин
- ПНОператор
Павел
Небера