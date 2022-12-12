«Ловушка» — сериал 2013 года о бандитах и их разборках, захватывающая криминальная драма о главе мафиозного клана.



Сериал «Ловушка», 1 сезон, расскажет о главе самого известного преступного клана в городе. Он собирается уходить на покой, но его подчиненные отказываются вести дела по выстроенной системе, чем вызвали недовольство в преступных кругах. Тем временем, появляется еще одна проблема: в город после долгого отсутствия возвращается другой бандит, который явно намерен взбаламутить существующие порядки.



О Ростове 90-х во всей его криминальной «романтике» расскажет сериал «Ловушка». Смотреть онлайн 1 сезон приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

