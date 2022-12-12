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Ловушка
1-й сезон

Ловушка (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.62013, Ловушка. Сезон 1 24 серии
Драма, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Ловушка» — сериал 2013 года о бандитах и их разборках, захватывающая криминальная драма о главе мафиозного клана.

Сериал «Ловушка», 1 сезон, расскажет о главе самого известного преступного клана в городе. Он собирается уходить на покой, но его подчиненные отказываются вести дела по выстроенной системе, чем вызвали недовольство в преступных кругах. Тем временем, появляется еще одна проблема: в город после долгого отсутствия возвращается другой бандит, который явно намерен взбаламутить существующие порядки.

О Ростове 90-х во всей его криминальной «романтике» расскажет сериал «Ловушка». Смотреть онлайн 1 сезон приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ловушка»