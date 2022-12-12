Ловушка (сериал, 2013) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно
8.62013, Ловушка. Серия 23
Драма, Криминал18+
О сериале
Главе самого мощного городского мафиозного клана удалось прекратить криминальные войны. Казалось бы, он наконец-то может уйти на покой, передав дела своим молодым и дерзким помощникам. Но те слишком рьяно берутся за дело: быстро удваивают доходы, но своими жесткими методами вызывают волну всеобщего недовольства. Мечта «крестного отца» о тихой жизни никак не осуществится – ему постоянно приходится вмешиваться, чтобы сохранить мир. Однако о мире приходится забыть, когда после 12-ти лет тюрьмы в город возвращается крупный криминальный авторитет, готовый любой ценой вернуть утраченные позиции.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СКРежиссёр
Сергей
Коротаев
- Актёр
Иван
Оганесян
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Игорь
Ботвин
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актёр
Максим
Дрозд
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Марина
Коняшкина
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- ВПСценарист
Василий
Попов
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лысенко
- ЕГСценарист
Евгений
Гориславец
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АГХудожник
Андрей
Гречишкин
- ПНОператор
Павел
Небера