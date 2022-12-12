Ловушка. Серия 23
Ловушка
1-й сезон
23-я серия

Ловушка (сериал, 2013) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

8.62013, Ловушка. Серия 23
Драма, Криминал18+

О сериале

Главе самого мощного городского мафиозного клана удалось прекратить криминальные войны. Казалось бы, он наконец-то может уйти на покой, передав дела своим молодым и дерзким помощникам. Но те слишком рьяно берутся за дело: быстро удваивают доходы, но своими жесткими методами вызывают волну всеобщего недовольства. Мечта «крестного отца» о тихой жизни никак не осуществится – ему постоянно приходится вмешиваться, чтобы сохранить мир. Однако о мире приходится забыть, когда после 12-ти лет тюрьмы в город возвращается крупный криминальный авторитет, готовый любой ценой вернуть утраченные позиции.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

