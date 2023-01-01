Биография

Максим Дрозд — актер театра и кино. Родился в Одессе 11 марта 1968 года. Артист вырос в семье актеров — Георгия Дрозда и Людмилы Курортник. С детства Максим увлекался боксом, впоследствии получил титул мастера спорта. По возвращении из армии поступил в школу-студию МХАТ на курс Авангарда Леонтьева. Получив диплом, работал в театре Ермоловой и Театре Российской Армии. В кинематографе Максим Дрозд запомнился ролями в картинах «Афганец», «Какая чудная игра», «Ликвидация», «Диверсант», «Гражданин начальник», «Штрафбат», «Охота на пиранью», «Ничто не случается дважды», «Сиделка», «По законам военного времени», «Муж с доставкой на дом». В послужном списке актера более 100 ролей. В 2017 году Дрозд вел телепрограмму «Как в кино» совместно с Владимиром Епифанцевым.