Теща-командир (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Семейная мелодрама о гордости и предубеждении. Бизнесвумен пытается избавиться от нежеланного зятя.
Екатерина Тихонова одинаково сурова и на работе, и дома: единственную дочь Галю она, как и подчиненных, держит в ежовых рукавицах, не позволяя и шагу ступить без ее ведома. Когда Галя решает познакомить маму со своим бойфрендом Юрой, Екатерина приходит в ужас: простой системный администратор из маленького провинциального городка, не знакомый с правилами этикета, — выгодной эту партию никак не назовешь! Решительная «Теща-командир» намерена любым способом спровадить потенциального жениха. Следить за действиями главной героини будет особенно интересно, если сериал «Теща-командир» (2017) смотреть онлайн.
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Информация
СтранаРоссия, Польша, Украина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- СМРежиссёр
Сергей
Мезенцев
- АЕРежиссёр
Анна
�Ерофеева
- ЯСАктриса
Янина
Соколовская
- Актёр
Максим
Дрозд
- АВАктриса
Анна
Васильева-Абрамович
- ЮПАктёр
Юрий
Поляк
- АТАктёр
Антон
Тузиков
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- АЦАктриса
Алина
Цибизова
- Актёр
Павел
Савинков
- НСАктёр
Никита
Санаев
- АОАктриса
Алена
Олькина
- АНСценарист
Александра
Ноткина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- МООператор
Михаил
Оркин
- БФОператор
Богдан
Форощук
- МДКомпозитор
Михаил
Дубовик