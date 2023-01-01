Теща-командир (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семейная мелодрама о гордости и предубеждении. Бизнесвумен пытается избавиться от нежеланного зятя.



Екатерина Тихонова одинаково сурова и на работе, и дома: единственную дочь Галю она, как и подчиненных, держит в ежовых рукавицах, не позволяя и шагу ступить без ее ведома. Когда Галя решает познакомить маму со своим бойфрендом Юрой, Екатерина приходит в ужас: простой системный администратор из маленького провинциального городка, не знакомый с правилами этикета, — выгодной эту партию никак не назовешь! Решительная «Теща-командир» намерена любым способом спровадить потенциального жениха. Следить за действиями главной героини будет особенно интересно, если сериал «Теща-командир» (2017) смотреть онлайн.



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