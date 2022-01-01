Убежище (фильм, 2022) смотреть онлайн

Триллер с Ильей Любимовым о бывшем полицейском, который врывается в дом чиновника, чтобы похитить его дочь. Заместитель министра здравоохранения Андрей пытается наладить жизнь своей дочери Нади, которая ушла в себя после развода родителей. Девочка почти не испытывает положительных эмоций, но воодушевляется, когда видит на детском спектакле актера Леню. Отец, оценив реакцию Нади, нанимает парня присматривать за дочерью вместо няни. Когда Леня и Надя остаются в доме одни, появляется Степан, бывший полицейский, который по только ему одному понятным мотивам стремится украсть девочку. онлайн



