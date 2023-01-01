Биография

Актер Иван Оганесян сумел завоевать симпатии телезрителей, создав персонажей из криминального мира. Для потомственного музыканта, в доме которого звучали классические произведения, немного непривычно такое амплуа, но свои роли Иван Оганесян играет с большим удовольствием и самоотдачей. Родился Иван в интеллигентной семье. Его мать была пианисткой, занимала должность концертмейстера в театре, отец был певцом. В детстве кроме музыки он увлекался стрельбой из лука, яхтингом, любил играть с ребятами во дворе. Иван учился в Саратовском музыкальном училище, в 90-х годах был студентом РАМ им. Гнесиных, но музыкального образования не получил. В какое-то время Иван понял, что хочет связать свою жизнь с театром, а не с музыкой. Кинематографический дебют Ивана не был заметным, популярность ему принес детективный кинопроект «Закон и порядок». Исполнив роль Панкратова, актер стал узнаваем. Сегодня фильмы Ивана Оганесяна – «Нюхач», «Гражданин Никто», «Спальный район», «Ловушка», «Нелюбимый» – хорошо знакомы зрителю. Всего в копилке актера более тридцати пяти лент.