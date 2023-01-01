Последний ход королевы (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Последний ход королевы» (2015) — захватывающая детективная история. Главная героиня Анастасия Лушникова (Вера Шпак) — молодая, одинокая женщина, которая в раннем детстве потеряла родителей. Сейчас она живет с бабушкой, руководит небольшой строительной фирмой и мечтает усыновить ребенка. Уже полгода она собирает документы и навещает в детдоме мальчика Данилу. Казалось бы, усыновление — это вопрос времени, но неожиданно появляются и другие претенденты, супруги Вишняковы. Кроме этого у Насти есть и другие проблемы — ее фирма имеет просрочку по кредитам. Анастасия уже была готова опустить руки, как вдруг получила выгодное предложение от крупной фирмы стать одним из подрядчиков. Радость от выгодной сделки омрачают загадочные звонки со странными посланиями от незнакомки… Чтобы следить за развитием событий, рекомендуем смотреть онлайн сериал «Последний ход королевы» на нашем сайте в хорошем качестве.



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