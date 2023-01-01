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Последний ход королевы
Актёры и съёмочная группа сериала «Последний ход королевы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний ход королевы»

Режиссёры

Игорь Драка

Игорь Драка

Режиссёр

Актёры

Вера Шпак

Вера Шпак

АктрисаНастя Лушникова
Иван Оганесян

Иван Оганесян

АктёрМихаил Вишняков
Кира Кауфман

Кира Кауфман

АктрисаКира Зотова
Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин

АктёрАнатолий Ракшин
Елена Мартыненко

Елена Мартыненко

АктрисаТатьяна Караганова
Федор Федоренко

Федор Федоренко

Актёродноклассник Насти и Киры в детстве
Елизавета Кийко

Елизавета Кийко

АктрисаКира в детстве
Анна Кузнецова

Анна Кузнецова

Актрисадиректор детдома
Валентина Панина

Валентина Панина

АктрисаНаталья Николаевна

Сценаристы

Вера Смирнова

Вера Смирнова

Сценарист
Инна Васильева

Инна Васильева

Сценарист

Продюсеры

Родион Павлючик

Родион Павлючик

Продюсер
Светлана Комиссарчик

Светлана Комиссарчик

Продюсер
Елена Кудряшова

Елена Кудряшова

Продюсер
Игорь Марин

Игорь Марин

Продюсер

Художники

Анастасия Манаева

Анастасия Манаева

Художница

Операторы

Александр Ваталев

Александр Ваталев

Оператор

Композиторы

Артур Мкртчян

Артур Мкртчян

Композитор