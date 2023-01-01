Биография

Елена Кудряшова – продюсер отечественных мини-сериалов. Также она имеет опыт актерской работы в российском кино. После окончания института, решила попробовать себя в киноиндустрии. Она успешно прошла кастинг на роль в сериале Петля Нестерова, пилотный эпизод которого вышел на телеэкраны уже в 2015 году. Елена Кудряшова в роли Люси (мать Лехи) была замечена многими отечественными режиссерами, однако, ее больше заинтересовала продюсерская работа. После этого она занялась выпуском собственных полнометражных фильмов, телепередач и сериалов. Большинство ее проектов были восторженно встречены не только зрительской аудиторией, но и отечественными кинокритиками, отметившими тонкое чутье талантливого продюсера. Первый фильм Елены Кудряшовой вышел в широкий кинопрокат в 2015 г. Это был мини-сериал «Последний ход королевы». После этого были сняты фильмы «Перчатка Авроры» (2016 г.) и «Улыбка лисы». Также известны ее работы в области производства телесериалов «Опасный круиз» (2017 г.), «Селфи на память» (2019 г.) и др. В некоторых спродюсированных ею фильмах, деятельница и сама сыграла эпизодические роли, хотя ее имени и не было в титрах в перечне актеров.