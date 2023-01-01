Биография

Елена Мартыненко – актриса отечественного театра, кино и телевидения, родилась 4 марта 1981 году (СССР). За свой вклад в развитие кино и музыкального искусства была удостоена многочисленных наград и премий, в том числе Премии Правительства России. Большое влияние на выбор будущей профессии оказали ее родители. Параллельно с обучением в обычной школе артистка активно занималась музыкой и вокалом. Благодаря своим усилиям и таланту она множество раз становилась лауреатом вокальных и музыкальных конкурсов. Свои первые роли Елена Мартыненко сыграла в местном театре, куда устроилась после окончания СПбГАТИ в 2002 году. Через год актрису пригласили принять участие в первых в ее жизни кинопробах, в результате которых она и получила роль в новом российском телесериале, начав карьеру в индустрии кино. Фильмы с Еленой Мартыненко были тепло встречены отечественным зрителем. Среди самых известных – х/ф «Кома», «Елки мохнатые», «Испытательный срок», «Невеста с заправки», а также т/с «Агентство ЛНС», «Дорожный патруль», Улицы разбитых фонарей», «Охотники за головами», «Плата по счетчику», «Последний ход королевы», «Канцелярская крыса», «Женщина в зеркале».