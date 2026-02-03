Как спасти влюбленную женщину (сериал, 2024) смотреть онлайн

Врача Марину бросил любимый мужчина, и она решила начать новую жизнь. Взяла себя в руки, съехала от токсичной матери и погрузилась с головой в работу. Одним из ее пациентов оказался обаятельный Олег, он начал ухаживать, очаровал ее своей открытостью и желанием создать семью. Одновременно Олег знакомится с Инной — обворожительной вдовой с успешным бизнесом и взрослым сыном Мишей. Но Инне откровенно скучно, свободное время она посвящает своему хобби — фотографии. Именно это и становится мостиком к сердцу Инны. Олег готов стать партнером организации фотовыставок! Кроме Марины и Инны у Олега есть еще одна женщина — Таня. Она не просто возлюбленная, она помощница в его… аферах. Миша быстро понимает, что Олег — типичный альфонс, пытается донести это до матери, но тщетно — она влюблена. Он решает действовать через Марину, чтобы раскрыть махинации Олега, но сам не замечает, как влюбляется в нее.

