Пётр Романов

Биография

Петр Романов — российский актер и телеведущий. Родился в Москве 16 марта 1989 года. Петр рос активным и любознательным мальчиком. После окончания школы он поступил на экономический факультет, но вскоре понял, что не хочет связывать жизнь с этой профессией. Романов смог попасть в киношколу в Нью-Йорке, и, вернувшись на родину, присоединился к труппе театра Романа Виктюка. Молодой человек начал сниматься в небольших проектах и работать в качестве модели. В 2016 году ему удалось пройти кастинг на роль ведущего программы «Орел и решка». Популярное шоу вскоре сделало Петра знаменитостью. Он воспользовался этим, чтобы реализовать мечту о карьере актера. Дебютом Петра Романова в кино стало фэнтези «Он — дракон» 2015 года. После этого фильмография кинодеятеля стала быстро пополняться. Зрители увидели его в таких многосерийных лентах, как «Победители», «Большая игра», «Улица» и «Филатов». Актер продолжает активно сниматься в отечественном кино.