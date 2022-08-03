Последний ход королевы (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Настя живет со старенькой бабушкой, руководит небольшой строительной фирмой и больше всего на свете мечтает усыновить детдомовца Даню, к которому очень привязалась. Но, оказывается, на Даню претендует другая семья: журналист Вишняков и его жена-телеведущая, оба успешные состоятельные люди. Неудивительно, что Даню скорее отдадут им, чем одинокой и неудачливой в бизнесе Насте. В довершение всех бед ей то и дело звонит какой-то шутник, который разговаривает детскими прибаутками и считалками: «Тили-тили-тесто, играем в королевство!» Все это доводит героиню до отчаяния, и вдруг – нежданный подарок судьбы! – ей предлагают крупный и дорогой заказ на строительство социального поселка «Соколики» для малообеспеченных семей. Недоумевая, почему известный подрядчик Зотов выбрал именно ее захудалую фирму, Настя с радостью берется за работу, надеясь выправить свое финансовое положение и отвоевать Даню.
Рейтинг
- ИДРежиссёр
Игорь
Драка
- ВШАктриса
Вера
Шпак
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Кира
Кауфман
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЕМАктриса
Елена
Мартыненко
- ФФАктёр
Федор
Федоренко
- ЕКАктриса
Елизавета
Кийко
- АКАктриса
Анна
Кузнецова
- Актриса
Валентина
Панина
- ВССценарист
Вера
Смирнова
- ИВСценарист
Инна
Васильева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- СКПродюсер
Светлана
Комиссарчик
- ЕКПродюсер
Елена
Кудряшова
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- АМХудожница
Анастасия
Манаева
- АВОператор
Александр
Ваталев
- АМКомпозитор
Артур
Мкртчян