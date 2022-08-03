Настя живет со старенькой бабушкой, руководит небольшой строительной фирмой и больше всего на свете мечтает усыновить детдомовца Даню, к которому очень привязалась. Но, оказывается, на Даню претендует другая семья: журналист Вишняков и его жена-телеведущая, оба успешные состоятельные люди. Неудивительно, что Даню скорее отдадут им, чем одинокой и неудачливой в бизнесе Насте. В довершение всех бед ей то и дело звонит какой-то шутник, который разговаривает детскими прибаутками и считалками: «Тили-тили-тесто, играем в королевство!» Все это доводит героиню до отчаяния, и вдруг – нежданный подарок судьбы! – ей предлагают крупный и дорогой заказ на строительство социального поселка «Соколики» для малообеспеченных семей. Недоумевая, почему известный подрядчик Зотов выбрал именно ее захудалую фирму, Настя с радостью берется за работу, надеясь выправить свое финансовое положение и отвоевать Даню.

